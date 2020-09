Diamanten bruiloft voor Anna en Jos Jef Van Nooten

14 september 2020

11u06 1 Mol Anna Bergmans (85) en Jos Hooyberghs (87) uit de Sint-Apollonialaan in Mol hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd.

Op 10 september waren Jos en Anna zestig jaar getrouwd. Jos heeft altijd - tot aan zijn pensioen - voor de gemeente Mol gewerkt. Hij was ook jarenlang actief bij de harmonie in Achterbos. Anna zorgde voor het huishouden en had een gezamenlijke hobby met Jos: schapen kweken. Tijdens hun zestig jaar huwelijk kregen Anna en Jos vier kinderen, acht kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen.