Dertiger bijna dood gestoken toen hij diefstal van parasol probeerde te verhinderen: dader krijgt 6 jaar cel voor poging tot doodslag Jef Van Nooten

25 mei 2020

15u38 6 Mol Een 35-jarige man uit Mol vliegt zes jaar achter de tralies. Hij is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. In juli vorig jaar plantte hij tijdens een ruzie een koksmes in de buik van een andere man.

De steekpartij deed zich op 24 juli 2019 voor in de Fazantstraat in Mol-Millegem. De 35-jarige W.J. was die avond naar de woning van zijn ex-partner en haar nieuwe vriend getrokken. Hij wilde er een fiets komen ophalen.

Klaplong

De man kwam aan bij een lege woning. Omdat er niemand thuis was, besliste W.J. om een parasol van het terras mee te nemen. De 38-jarige buurman – tevens de broer van de nieuwe vriend – merkte dit op en probeerde te verhinderen dat W.J. met de parasol aan de haal ging. Hij moest die daad bekopen met een messteek in zijn buik. W.J. haalde immers een koksmes boven en haalde er mee uit. Gevolg: een steekwonde van vijf centimeter. Dat veroorzaakte een klaplong en ook de milt van het slachtoffer was geraakt. Het slachtoffer strompelde hevig bloedend naar de overkant van de straat om hulp te halen. Hij overleefde de steekpartij maar nipt.

Gewelduitbarsting

W.J. kon even later bij hem thuis worden opgepakt. Hij geeft toe dat hij gestoken heeft met het mes, maar heeft altijd ontkend dat hij het slachtoffer wilde doden. Toch was er volgens de rechtbank een intentie tot doden. “De beklaagde vertrok die avond met zijn fiets en een grote rugzak met daarin twee wapens naar de woning van zijn ex-vriendin, volgens hem om een elektrische fiets op te halen. Hij was gewapend en voorbereid op een eventuele confrontatie. De onverwachte tegenstand van de schoonbroer van zijn ex leidde tot de onverhoedse gewelduitbarsting. Het is enkel aan het toeval te wijten dat de steekpartij geen dodelijke afloop kende”, motiveert de rechtbank.