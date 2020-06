De Kaasboerin is opnieuw open, maar voorlopig zonder middagshows: “Na 26 jaar moeten we door corona van nul herbeginnen” Jef Van Nooten

17 juni 2020

14u15 0 Mol De Kaasboerin in Postel (Mol) heeft de deuren weer geopend. Voor de uitbaters voelt het alsof ze na 26 jaar plots van nul moeten herbeginnen. Het ontbijtbuffet op zondag werd alvast omgegooid en in een nieuwe, coronaproof formule gegoten waarbij alles aan tafel wordt geserveerd.

De Kaasboerin is in heel Vlaanderen gekend voor zijn middagshows met muziek. Die kunnen door de coronamaatregelen nog niet opstarten. De uitbaters hopen dus voorlopig op andere manieren volk te lokken en zetten volop in op het restaurant, het terras en de speeltuin. De infrastructuur werd volledig aangepast aan de geldende coronarichtlijnen.

Vorig weekend was de Kaasboerin voor het eerst sinds de lockdown geopend. Voorlopig opent de showtempel alleen in het weekend de deuren, vanaf 27 juni is de zaak weer doorlopend open. “We zagen dit voorjaar alle communiefeesten, middagshows en ontbijten in rook opgaan en starten nu met een nagenoeg lege agenda”, vertellen uitbaters Jan Cools en Rik Wynants.

Ontbijtbuffet

“Wat betreft de middagshows blijft het voorlopig afwachten hoe de situatie verder evolueert. Het doelpubliek behoort ook nog eens grotendeels tot de risicogroep. Hoewel de zitplaatsen worden beperkt en de onderlinge afstanden kunnen worden gegarandeerd, zijn deze mensen voorzichtiger met reserveren”, vervolgen Jan Cools en Rik Wynants. “Concreet betekent dit voor ons na 26 jaar vanaf nul herbeginnen. Dat vereist een creatieve aanpak: zo hebben we ons populaire ontbijtbuffet op zondag in een nieuwe formule gegoten, waarbij alles aan tafel wordt geserveerd, vanaf juli aangevuld met een zomerwandeling. Zoals voor vele andere sectorgenoten wordt het knokken om deze periode gezond door te komen, maar de mensen staan te popelen om weer buiten te komen. Wij willen ervoor zorgen dat dit kan op een veilige en verantwoorde manier.”