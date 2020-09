Dakpannen komen naar beneden: dranghekken moeten veilige schoolomgeving garanderen Jef Van Nooten

11 september 2020

18u17 6 Mol De brandweer en arbeiders van de technische dienst in Mol hebben vrijdagochtend drankhekken geplaatst rond een woning in de Sint-Odradastraat in Mol, vlakbij vrije basisschool Millekemol.

“Een mama die haar kind naar school bracht, verwittigde me dat twee dakpannen naar beneden waren gekomen en een gevelmuur scheef stond", vertelt burgemeester Wim Caeyers. “Om de veiligheid van voorbijgangers te garanderen, hebben we hekken rond de woning laten plaatsen. In afwachting van verdere maatregelen.”