Dak van woning gevlogen in Mol Toon Verheijen

16 februari 2020

22u33 0

De brandweerzone Kempen kreeg zondag verspreid over de hele dag ook enkel honderden oproepen voor noodinterventies. Dat was onder meer het geval voor een woning met een plat dak in de Melkerijstraat in Mol-Achterbos. Door enkele hevige windstoten ging het dak bijna volledig vliegen.