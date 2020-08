Crisiscel schrapt garageverkoop: “Risico’s op besmetting te groot” Jef Van Nooten

26 augustus 2020

18u49 0 Mol De garageverkoop die op 19 en 20 september in Mol gepland stond, gaat niet door. “De risico’s op besmetting zijn in deze coronatijden te groot”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

De gemeentelijke crisiscel in Mol heeft na een risicoanalyse beslist dat de garageverkoop dit jaar niet kan plaatsvinden. “Een succesvolle garageverkoop gaat onvermijdelijk gepaard met talrijke en onderling wisselende sociale contacten tussen potentiële kopers en verkopers. Het strikt naleven van de richtlijnen en hygiëneregels is bovendien niet op elke locatie gegarandeerd en kan onmogelijk gecontroleerd worden”, motiveert burgemeester Wim Caeyers. “Traditioneel trekt de garageverkoop ook heel kooplustigen van buiten de regio aan, waaronder ook uit Nederland. Al deze elementen samen zorgen voor een verhoogd besmettingsrisico, waardoor het veiliger is een jaartje over te slaan.”

Begrip

De garageverkoop is een organisatie van Divoge en KVVV Mol. De organisatoren betreuren de beslissing, maar tonen wel begrip.