Coronawachtpost sluit na 1.000 uitgevoerde tests de deuren Jef Van Nooten

26 juni 2020

09u43 0 Mol De coronawachtpost in sporthal Den Uyt in Mol heeft donderdag de deuren gesloten. De voorbije weken werden er een duizendtal coronatesten afgenomen. “Waarvan 1,5 procent met een bevestigde coronabesmetting”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Elf medewerkers van het gemeentebestuur en twee verpleegkundigen van het Wit-Geel-Kruis hebben sinds 18 maart de coronawachtpost in sporthal Den Uyt bemand. Donderdag namen ze afscheid van de wachtpost, een emotioneel moment dat heel wat gemengde gevoelens opriep bij het team. “Dankzij hun inzet verliep de organisatie van de wachtpost feilloos en konden talrijke inwoners snel getest en onderzocht worden”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Herstarten

In totaal werd in de wachtpost een duizendtal coronatesten afgenomen, waarvan 1,5% - zo’n 15 gevallen - met een bevestigde coronabesmetting. “De centra in Geel en Herentals blijven de komende weken wel open volgens de noodzakelijke openingsuren. Ook een weekendpermanentie wordt verzekerd. Huisartsen kunnen je naar één van deze locaties doorverwijzen voor verder klinisch onderzoek of een coronatest”, aldus nog burgemeester Wim Caeyers. “Wanneer de coronacijfers dit vereisen, kunnen we de coronawachtpost binnen de twee dagen herstarten. Dit zal evenwel op een andere locatie gebeuren, zodat sporthal Den Uyt beschikbaar blijft voor de Grabbelpas en de sportclubs.”