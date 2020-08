Coronaveilige kermis in Sluis gestart: nog vrije plaatsen op maandag en dinsdag Jef Van Nooten

23 augustus 2020

12u58 4 Mol In het Molse gehucht Sluis werd zondag om 11.30 uur de kermis op gang geschoten. Voor het eerst moest je een plaatsje reserveren. Per tijdsblok van 2 uur mogen maximum 200 bezoekers op de kermissite.

De kermis in Sluis duurt nog tot dinsdagavond. Aanvankelijk werd aangekondigd dat de kermis niet kon plaatsvinden, maar de gemeente en de foorkramers werkten toch nog een regeling uit met een maximum aantal bezoekers per tijdsblok. De drie tijdsblokken van zondag waren al meteen uitverkocht. Daarom werd voor zondag een extra tijdsblok gecreëerd van 11.30 uur tot 13.15 uur. Dat was meteen de start van deze speciale kermiseditie. Op maandag en dinsdag is er nog telkens kermis van 13.30 uur tot 20.30 uur, maar zowel voor maandag als dinsdag zijn er alleen nog (gratis) tickets beschikbaar voor het eerste tijdsblok, van 13.30 uur tot 15.30 uur.