Coronaveilige kermis Heidehuizen op nieuwe locatie Liese Demeulenaere

06 oktober 2020

16u27 0 Mol De kermis in Heidehuizen gaat dit jaar door in de Slachthuisstraat van 10 tot 13 oktober. Het gemeentebestuur treft de nodige coronamaatregelen zodat iedereen op een veilige manier kermis kan vieren met zijn bubbel.

“De kermis start een dag eerder, op zaterdag om de spreiding van de bezoekers te garanderen”, meldt schepen van Lokale Economie Lieve Heurckmans. In het weekend is de kermis open van 14 tot 22 uur, op maandag en dinsdag van 15.30 tot 22 uur. De kermis verhuist dit jaar ook naar de Slachthuisstraat. “De vorige standplaats, aan school Heidehuizen in de Greesstraat, zorgde voor overlast.”

Om de kermis veilig te houden, is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen. De bezoekerscapaciteit wordt gecontroleerd aan beide in- en uitgangen. Vooraf reserveren is niet nodig. Bezoekers moeten ook hun handen desinfecteren wanneer ze de kermis betreden en verlaten. Er wordt daarnaast ook alcoholgel voorzien bij de kramen. Horecazaken zullen dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen kermisfeesten of andere animatie organiseren.