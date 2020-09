Corona-alarmdrempel ruim overschreden: “Geen reden tot paniek, maar waakzaam zijn voor oudere generatie” Jef Van Nooten

14 september 2020

20u29 0 Mol In de gemeente Mol werden de voorbije week 18 coronabesmettingen vastgesteld. De besmettingen situeren zich allemaal bij bewoners jonger dan 60 jaar. “We moeten vermijden dat het virus de komende dagen en weken ‘de sprong maakt’ naar de oudere generaties”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Als je 18 coronabesmettingen in Mol in verhouding brengt tot het inwonersaantal, komt je uit op een besmettingscijfer van 48,6 op 100.000 inwoners. Daarmee zit Mol ruim boven de alarmdrempel van 20. Toch is paniek niet nodig, want de stijging is grotendeels te verklaren door het hoge aantal coronatesten die dagelijks worden afgenomen. “Het aantal positieve testen blijft op 0,70%. Dit betekent dat er van alle 100 afgenomen testen minder dan één test leidt tot een positief resultaat. Deze cijfers liggen zelfs lager dan wat we de afgelopen maanden vaststelden”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Risicogroepen

Toch roept de burgemeester de hulp van de inwoners in. Om te voorkomen dat het virus zich ook terug onder de oudere bevolking gaat verspreiden. “De 18 coronabesmettingen die we de afgelopen week registreerden, situeren zich uitsluitend bij inwoners jonger dan 60 jaar. De helft van de besmette inwoners behoort tot de leeftijdscategorie tussen 31 en 50 jaar. Om te vermijden dat het virus de komende dagen en weken ‘de sprong maakt’ naar de oudere generaties en andere risicogroepen, vragen we van iedereen extra aandacht voor de zes gouden regels.”