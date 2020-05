Corbiestraat verkeersvrij voor grotere terrassen: “Ook elders mogen cafés en restaurants buiten uitbreiden” Jef Van Nooten

28 mei 2020

11u36 0 Mol De Corbiestraat in Mol wordt deze zomer verkeersvrij gemaakt. De maatregel gaat in vanaf de heropening van de horeca en duurt tot eind augustus. “Op die manier krijgen cafés en restaurants in deze horecabuurt de kans op een groter terras”, zegt schepen Lieve Heurckmans. Ook elders in Mol wordt al het mogelijke gedaan om de terrassen zo groot mogelijk te maken.

Door de aanhoudende sluiting lijkt de horeca op economisch vlak het grootste slachtoffer te worden van de coronacrisis. In een poging de lokale café- en restaurantuitbaters te ondersteunen, heeft de gemeente Mol een horecaplan uitgewerkt. Belangrijkste maatregel: alle horecazaken in Mol krijgen de kans om hun terras deze zomer uit te breiden. “Grotere terrassen met voldoende afstand tussen de tafels verkleinen het besmettingsgevaar. Na groen licht van de Nationale Veiligheidsraad krijgen horecazaken dankzij de extra terrasoppervlakte meer kansen op een rendabele heropening. De mogelijkheid geldt voor alle horecazaken, zowel in het Centrum als in de gehuchten”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckans.

Coronaproof

Een gevolg van die terrasuitbreidingen is dat de Corbiestraat – een gekende horecastraat in het centrum van Mol – verkeersvrij wordt gemaakt. Ook voor de coronacrisis werd hier al aan gedacht. “Achter de schermen werkte het gemeentebestuur de afgelopen maanden al nauw samen met de horecazaken om een verkeersvrije Corbiestraat te creëren tijdens de zomer. Er waren vergevorderde plannen om dit te laten samengaan met een passende aankleding van de straat en een goedgevulde evenementen- en activiteitenkalender. De coronacrisis heeft deze plannen ‘on hold’ gezet”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. “Toch willen we de Corbiestraat deze zomer verkeersvrij maken, wat de horecazaken toelaat om hun terrassen ‘coronaproof’ uit te breiden.”

Leveringen

Niet de hele Corbiestraat wordt verkeersvrij gemaakt, alleen het gedeelte tussen het Rondplein en de Boerenkrijgstraat. In dat gedeelte bevinden zich de meeste horecazaken. “In samenspraak met de horecazaken, overige winkels en bewoners zullen we nog bekijken hoe we praktisch alles regelen, ook wat betreft de leveringen en de bereikbaarheid. Daarnaast zullen de wekelijkse markten nog op deze locatie moeten blijven doorgaan”, aldus nog Andreas Verbeke.

Verkeersveiligheid

Maar ook horecazaken elders in de gemeente mogen dus hun terras uitbreiden. Bedoeling is dat de horeca-uitbaters eerst zelf nadenken over de manier waarop ze kunnen uitbreiden. Die plannen kunnen ze dan kenbaar maken aan de gemeente. De verkeersdienst beoordeelt die plannen dan op haalbaarheid. Zo mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen en moet er altijd een vrije doorgang van minstens 1,5 meter gegarandeerd worden op het voetpad.

Braakliggende percelen

“Verschillende mogelijkheden tot uitbreiding behoren tot de opties”, zegt schepen Lieve Heurckmans. “In eerste instantie denken we aan een zijwaartse uitbreiding. In dat geval is de instemming van de betrokken buur een groot pluspunt als de uitbreiding niet voor of op het eigen perceel ligt. Ook een uitbreiding naar pleinen, parkeerplaatsen of andere publieke ruimte is bespreekbaar. Of er parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden, verschilt van situatie tot situatie. Ook de uitbreiding naar braakliggende percelen of een extra inname van brede voetpaden sluiten we zeker niet uit.