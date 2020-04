Corbiestraat krijgt volgende week nieuw wegdek Jef Van Nooten

14 april 2020

10u48 0 Mol De Corbiestraat en een stukje van de Adolf Reydamslaan in Mol krijgen vanaf 20 april een nieuw wegdek. De straat wordt dan een tijd afgesloten voor het verkeer.

Een aannemer zal na de paasvakantie – vanaf 20 april - in opdracht van het gemeentebestuur de huidige versleten asfaltlaag affrezen en vervangen. In de Corbiestraat vinden de werken plaats tussen het Rondplein en het station en tussen de Boerenkrijgstraat en Baron van Eetveldeplein. In de Adolf Reydamslaan staan de werken gepland tussen de Corbiestraat en de Gildestraat.

Afgesloten

“Deze werken passen in het jaarlijks onderhoudsprogramma van het gemeentebestuur. Normaal zouden de werken tijdens de paasvakantie plaatsvinden, maar door de coronacrisis werden deze uitgesteld. De werken vinden enkel plaats wanneer de weersomstandigheden dit toelaten”, zegt schepen van Openbare Werken Andreas Verbeke. “Tijdens het frezen en asfalteren wordt de straat maximum één werkdag volledig afgesloten voor autoverkeer.”