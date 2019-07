Controleactie rond transmigranten op snelwegparking Mol-Postel: recente verblijfssporen aangetroffen Wouter Demuynck

15u09 0 Mol In de nacht van 2 op 3 juli heeft de federale politie van Antwerpen op de snelwegparking van de E34 in Mol-Postel een gecoördineerde controleactie rond transmigratie uitgevoerd. Op verschillende plaatsen werden er nog recente verblijfssporen aangetroffen. De actie gebeurde in samenwerking met de wegpolitie en gerechtelijke politie Antwerpen, politiezone Balen-Dessel-Mol, het federaal Interventiekorps Antwerpen, het parket en de dienst Vreemdelingenzaken.

De laatste maanden blijven zowel lokale als federale politie in de provincie Antwerpen te maken hebben met transmigranten die vanuit het Maximiliaanpark in Brussel via het openbaar vervoer onder andere naar Antwerpen proberen te geraken, waar zij proberen om in vrachtwagens te klimmen en zo door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Door op regelmatige tijdstippen gerichte controleacties te organiseren, hoopt de federale politie Antwerpen transmigranten te ontmoedigen om via Antwerpen de doortocht te maken.

In de nabijheid van de parking van Postel werden op verschillende plaatsen recente verblijfssporen aangetroffen. Op zowat alle parkings werd vastgesteld dat de omheining doorgeknipt werd, wat erop wijst dat de transmigranten nog steeds gebruik maken van de parkings om in vrachtwagens te klimmen.