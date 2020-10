Commerciële textielcontainers moeten weg vanwege sluikstortprobleem Liese Demeulenaere

13 oktober 2020

13u54 3 Mol De vele kledingcontainers van commerciële bedrijven moeten tegen 1 november verwijderd worden nadat het gemeentebestuur van Mol talrijke klachten kreeg over sluikstort.

“Het aantal textielcontainers dat door commerciële firma’s in onze gemeente wordt geplaatst, loopt danig uit de hand”, meldt schepen van Milieu Frederik Loy. “Vaak zijn het ook echte hotspots voor sluikafval die we dagelijks moeten opruimen.” Het gemeentebestuur heeft daarom alle firma’s met textielcontainers in Mol gevraagd om hun containers voor 1 november weg te halen om zo een einde te maken aan het sluikstortprobleem rond de kledingcontainers.

“Inwoners kunnen met hun textiel gratis terecht in de containerparken van Millegem en Gompel of geven het mee met de textielinzameling van IOK Afvalbeheer, die viermaal per jaar huis aan huis gebeurt." Ook meldt de schepen dat herbruikbaar textiel ook altijd welkom is in de Kringwinkel.