Celstraf dreigt voor vechtersbaas die ook agenten aanviel op fuif Jef Van Nooten

12 oktober 2020

12u53 3 Mol De 22-jarige C.M. uit Mol kan het niet laten om zich gewelddadig te gedragen in het uitgaansleven. Hij moest zich voor vier verschillende vechtpartijen verantwoorden voor de rechtbank. Bij een van die vechtpartijen viel hij ook agenten aan.

Het eerste feit waarvoor C.M. (22) uit Mol terechtstond, dateert van 12 november 2017. Hij zou die nacht een kopstoot hebben uitgedeeld op een fuif in Arendonk. Het slachtoffer liep een neusbreuk op en moest geopereerd worden. “Mijn cliënt is 22 jaar en durft niet meer uitgaan sinds deze kopstoot”, vertelt de advocate van het slachtoffer. “’Zijn jeugd is op 19-jarige leeftijd gestopt door dit incident.”

Weerspannigheid

Zowel op 3 maart als 10 maart 2018 maakte C.M. opnieuw betrokken bij vechtpartijen. Dat was ook het geval op 30 september 2018. Hij deelde die dag ook slagen uit aan agenten. “Toen de politie tussenbeide kwam in een vechtpartij op een fuif, werden de agenten in de rug aangevallen door C.M. Ze hadden een uniform aan, dus hij kon duidelijk zien dat het agenten waren”, zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere.

Kopstoot

Behalve de vechtpartijen moest C.M. zich ook verantwoorden voor drugsbezit en het vernielen van een rolluik. Hij riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden, met als voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn alcohol- en drugsgebruik. C.M. geeft de meeste feiten toen, maar ontkent de kopstoot in Arendonk. “Het slachtoffer werd door iemand anders geslagen, maar ze willen mijn cliënt er in luizen”, aldus zijn advocaat.

Vonnis op 9 november.