Cafés in Corbiestraat plaatsen groot scherm voor EK-wedstrijden van Rode Duivels Jef Van Nooten

30 januari 2020

11u45 1 Mol Voor het eerst zullen ook in Mol wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden worden op groot scherm. Het gemeentebestuur slaat daarvoor de handen in elkaar met de cafés in de Corbiestraat.

Onder de slogan ‘Duivels EK in #MooiMol’ worden tijdens het komende Europees kampioenschap voetbal alle wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm getoond. “Het is de eerste keer dat je in onze gemeente op een publiek plein de voetbalwedstrijden kan volgen. We willen alle inwoners de kans geven om samen de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm te beleven. De inkom is volledig gratis”, zegt schepen van Feestelijkheden Hans De Groof. “Het gemeentebestuur zorgt voor een groot scherm van 20m² en een kwalitatieve geluidsinstallatie voor enkele duizenden supporters. De Corbiekroegen leiden op de dag zelf het event in goede banen en zorgen voor de nodige catering.”

