Café Christiane schenkt 160 kilo kroonkurkjes voor het goede doel Jef Van Nooten

24 september 2019

11u50 1

Bij café Christiane in de Zwaluwstraat in Mol-Millegem heeft voor de tiende keer het woonwagenweekend plaatsgevonden. De Nederlandse gasten uit Someren werden getrakteerd op zakken vol kroonkurkjes. Die worden op 13 oktober gebruikt voor een ‘bierdoppeninzameldag’ bij onze noorderburen. “Vorig jaar is er 44.000 kilogram ingezameld en dit was goed voor 13.000 voor het goede doel”, klinkt het. Vanuit café Christiane werd voor meer dan 160 kilogram aan verzamelde kroonkurkjes meegegeven aan de Nederlandse gasten.