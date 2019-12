Buurtinformatienetwerken in Watertorenstraat en Bukenberg opgestart Wouter Demuynck

20u54 0 Mol Afgelopen maandag zijn in de politiezone Balen-Dessel-Mol twee nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN’s) van start gegaan, namelijk van de Watertorenstraat in Mol en van Bukenberg in Balen. Dankzij een BIN kunnen bewoners van een wijk de politie inlichten als ze iets verdachts zien.

In een BIN staat sociale controle centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Wanneer bewoners van een wijk, maar ook winkeliers of bedrijven, de politie inlichten als ze iets verdachts zien onderneemt de politie de nodige stappen en informeert ze de leden van het netwerk. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback.

Gratis aansluiten

Inwoners van de Watertorenstraat in Mol en Bukenberg in Balen kunnen zich gratis aansluiten bij het BIN via een inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is via de betrokken wijkagent, via een mail naar de preventiedienst (celpreventie@politiebalendesselmol.be) of bij de BIN-coördinator.

Met de twee toevoegingen staat de teller in Mol op 7 BIN’s, in Balen zijn er nu drie BIN’s en in Dessel twee. In Mol is er ook nog een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen.