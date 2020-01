Buurderij start in Mol: producten van lokale boeren te koop op speelplaats Rozenberg Jef Van Nooten

13 januari 2020

12u47 0 Mol In Mol start vanaf donderdag een Buurderij. Klanten kunnen via internet tal van lokale en ambachtelijke producten bestellen bij verscheidene producenten. Iedere donderdagavond kunnen die producten dan afgehaald worden op een marktje op de speelplaats van de Rozenberg.

In Vlaanderen zijn momenteel zo’n zestig Buurderijen actief. Vanaf 16 januari heeft ook Mol zijn eigen Buurderij, een korteketeninitiatief voor lokale en ambachtelijke producten. “​Met de opening van de Buurderij in Mol willen we de Mollenaar een gebruiksvriendelijke mogelijkheid aanbieden van bewust winkelen”, zegt Lien Goossens Buurderij-verantwoordelijke voor Mol. “Door alles op één plaats aan te bieden is het snel en eenvoudig om boodschappen te doen bij onze lokale boeren. Dat is win-win-win: wij hebben lekkere en gezonde producten in huis, onze producenten krijgen een eerlijk loon en we dragen ons steentje bij aan de planeet.”

Ecologisch

De Buurderij is een wekelijkse markt waarbij consumenten hun gewenste producten online kunnen bestellen om ze daarna rechtstreeks bij de lokale producent op te halen, op donderdag van 16.30 tot 18.30 uur op de Rozenberg speelplaats. “Dit concept is ecologisch verantwoord, duurzaam en kraakvers”, zegt Goossens.

“De gemiddelde afstand die de producten van de deelnemende boeren in België afleggen voor ze in de Buurderij terechtkomen, bedraagt ​16 kilometer​. Bovendien zijn ze ook geen dagen onderweg en kan de klant dus rekenen op de gegarandeerde versheid van het uitgebreide gamma aan producten dat de Buurderij aanbiedt.”

Klanten hebben het voordeel dat ze niet zelf langs alle hoevewinkels en boeren moeten rijden. De boeren hebben er dan weer baat bij dat ze – door de bestellingen - vooraf perfect weten hoeveel producten ze mee naar de Buurderij-markt moeten nemen. Zo wordt verspilling tegengegaan.

Voedselverspilling

Op de Buurderij kan je terecht voor het afhalen van lokale groenten, fruit, brood, zuivel, vleeswaren, streekproducten en artisanale bereidingen die je op voorhand online kan bestellen via www.boerenenburen.be. De online bestellingen moeten ten laatste op dinsdag om middernacht geplaatst worden om op donderdag tussen 16.30 uur en 18.30 uur op te halen. “Je kan bestellen wanneer en hoe vaak je wil zonder verplichtingen of minimumbestelling. Omdat je op voorhand je boodschappen bestelt, ga je samen met de boeren voedselverspilling tegen en wordt er énkel vers geoogst en klaargemaakt wat nodig is.”

Producenten

Volgende producenten doen op dit moment al mee aan de Buurderij in Mol: Het Mosterdzaadje uit Balen, De Goriënberg uit Retie, Fruitbedrijf Hermans uit Retie, Slegershof uit Hechtel-Eksel, Verlooy Winery uit Balen, Christels Keuken uit Retie, Molder uit Mol, Noordster uit Balen, Anneke Panneke uit Vorselaar, Zwzamburg uit Schimmert, Witte Eik uit Mol, Schapenfokkerij De Wollekes uit Meensel-Kiezegem, Biolocal uit Itegem en Belgische Saffraan uit Morkhoven.