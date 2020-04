Burgemeester Wim Caeyers schrijft open brief: “Ergernis neemt bovenhand. Begrijpelijk, maar jammer” Jef Van Nooten

14 april 2020

14u07 8 Mol De burgemeester van Mol heeft gemengde gevoelens bij het paasweekend. Wim Caeyers is blij dat het overgrote deel van de inwoners de coronamaatregelen heeft gerespecteerd. Maar hij merkt dat de solidariteit die aan het begin van de crisis heerste, plaats heeft gemaakt voor ergernis. In een open brief roept hij op om de richtlijnen strikt te blijven volgen.

Wim Caeyers begint zijn open brief met een dankwoord aan allen die de nodige discipline aan de dag hebben gebracht tijdens het paasweekend. “Toch zagen we op sociale media ook steeds meer frustraties opduiken. Inwoners ergerden zich aan buurtbewoners of toevallige passanten die het in hun ogen minder nauw namen met de regels”, gaat Caeyers voort. “Tijdens de eerste weken van de coronacrisis overheerste de solidariteit, afgelopen weekend kreeg eerder ergernis wat meer de bovenhand. Heel begrijpelijk, maar wel jammer.”

De burgemeester legt in zijn open brief ook uit dat de politie niet elke overtreding kan beboeten. Zelfs met vijftig patrouilleploegen zou dit niet lukken in een uitgestrekte politiezone met vele honderden kilometers woonstraten. “Onze politiediensten leveren op dit moment maximale inspanningen voor handhaving op het terrein, maar het is niet de politie die de ultieme verantwoordelijkheid draagt. Dat zijn we zelf.”

Schelden

Verderop in de brief benadrukt burgemeester Caeyers dat de regio een lage besmettingsgraad kent. “Mede dankzij de discipline van onze inwoners de afgelopen weken. Maar als we nu niet samen volhouden, dan verdwijnt onze uitstekende uitgangspositie en duurt het nog veel langer. Als we nu massaal verslappen, dan riskeren we opnieuw een piek. Een vloedgolf die mogelijk het Heilig Hartziekenhuis overspoelt en verhindert dat iedere zieke inwoner de verzorging krijgt die hij of zij nodig heeft.”

Wim Caeyers roept niet alleen op om de richtlijnen strikt te volgen, maar vraagt ook beleefd te blijven wanneer je iemand op de vingers tikt. “Als je familie of buren aanspreekt over hun gedrag, doe je dat vriendelijk en met respect. Schelden overtuigt niemand en leidt alleen maar tot conflicten. Leg kalm het belang van de maatregelen uit. Dat geldt ook voor sociale media.”