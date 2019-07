Buitenschoolse kinderopvang zoekt nog jobstudent voor augustus JVN

29 juli 2019

13u27 1 Mol De buitenschoolse kinderopvang in Mol is nog dringend op zoek naar een voltijdse jobstudent voor de maand augustus.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 augustus het sollicitatieformulier invullen op de website van de gemeente. Ze moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moeten kandidaten minimum 18 jaar zijn en nog studeren als hoofdactiviteit. Om als jobstudent aan de slag te kunnen in de buitenschoolse kinderopvang heb je ook één van de vereiste diploma’s nodig. “Als we meer dan tien geldige kandidaturen ontvangen, kan er een cv-screening gebeuren op basis van het sollicitatieformulier. Volgende criteria worden hierbij beoordeeld: motivatie, affiniteit met de job en vaardigheden en ervaring met werken met kinderen. Staaf je kandidatuur met voldoende informatie over deze criteria”, aldus de gemeente.

De precieze voorwaarden en diplomavereisten voor de studentenjob staan opgesomd op de website van de gemeente.