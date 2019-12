Brutale home invasion in Mol: vergeten vuurwapen doet gangster de das om Jef Van Nooten

18 december 2019

14u54 88 Mol Een bewoner van de Statiestraat in Mol is het slachtoffer geworden van een brutale home invasion. Hij werd gekneveld, geslagen en kreeg een vuurwapen tegen zijn hoofd geduwd. Een slordigheid leidde eind juli tot de arrestatie van een verdachte. “Nadat een huisbaas bij de opkuis van een flat een zak met een vuurwapen en de identiteitskaart van het slachtoffer had gevonden.” De verdachte riskeert 7 jaar cel.

Het slachtoffer deed nietsvermoedend de deur van zijn appartement open toen er op 17 december vorig jaar om 20.30 uur werd aangebeld. Hij werd verrast door twee mannen met bivakmutsen en handschoenen die hem terug het appartement binnenduwden. Wat volgde waren 28 minuten pure horror. “De bewoner kreeg meteen een vuurwapen tegen zijn hoofd geduwd. Hij werd gekneveld en geslagen. Hij kreeg zowel klappen in het aangezicht als in zijn zij”, beschrijft openbaar aanklager Elke Van Dijck.

SIM-kaart

De gewelddadige overvallers hadden het gemunt op dure luxe-producten: handtassen van Louis Vuitton, luxehorloges en juwelen. De daders roofden ook een aanzienlijke som geld en de iPhone van de bewoner. Daar moest hij eigenhandig de SIM-kaart uithalen en alles wissen. “Nadat ze hun buit hadden verzameld, werd de bewoner opgesloten op het toilet”, vervolgt aanklager Elke Van Dijck. “Op camerabeelden van het Statieplein is te zien hoe de twee gemaskerde daders om 20.58 uur het appartement verlaten.”

Kompaan

Wekenlang leek het hopeloos om de daders te vinden. Maar twee maanden na de home invasion - op 18 februari van dit jaar - kwam er toch een doorbraak in het dossier na een toevallige vondst in Antwerpen. Na het beëindigen van het huurcontract was een huisbaas een flat aan het opruimen. Onder de zetel vond hij een zak met daarin een vuurwapen en de identiteitskaart van het slachtoffer uit Mol. Het appartement werd de periode voordien gehuurd door de vriendin van de 21-jarige H.A. uit Deurne. Hij stond woensdagochtend terecht voor de gewelddadige diefstal en riskeert een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar. “Zijn kompaan hebben we jammer genoeg nooit kunnen identificeren. Maar tegen H.A. zijn er wel voldoende aanwijzingen”, aldus nog het openbaar ministerie. “Uit telefonieonderzoek is gebleken dat hij op de avond van de feiten zijn gsm om 18.52 uur heeft uitgeschakeld in Ranst. De gsm werd pas om 21.22 uur terug ingeschakeld en werd toen gecapteerd door de zendmast aan het op- en afrittencomplex van de E34 in Oud-Turnhout, langs waar men vanuit Mol terug naar Antwerpen kan rijden. Om 21.45 uur bevond hij zich terug in Deurne.”

De politie vond ook de man die de gestolen iPhone van het slachtoffer - nog dezelfde avond - opnieuw geactiveerd heeft. Die verklaarde dat hij het toestel van H.A. had gekocht toen hij hem tegenkwam aan een nachtwinkel in Deurne.

Jeugdrechter

De aanklager tilt zwaar aan de feiten en eist daarom een gevangenisstraf van 7 jaar. “Het gaat om een goed voorbereide woningoverval. Men is planmatig te werk gegaan waarbij vooraf bivakmutsen, handschoenen en ductape werden voorzien. Ze hebben fysieke agressie niet geschuwd en dachten alleen aan eigen geldgewin. Mensen moeten zich geborgen kunnen voelen in eigen woning. Wanneer je dan thuis op deze brutale manier overvallen wordt, laat dat sporen na voor de rest van je leven. H.A. heeft nog een blanco strafblad, maar op zo’n jonge leeftijd is dat geen prestatie. Door de jeugdrechter werd hij wel al twee keer veroordeeld.”

De advocaat van H.A. gaat voor de vrijspraak. Zijn cliënt ontkent iets met de gewelddadige diefstal te maken te hebben. “De aanwijzingen die door het openbaar ministerie worden aangehaald, zijn zeer mager. Er is geen enkel concreet bewijs. In dit dossier is minstens sprake van twijfel.”

Vonnis op 8 januari.