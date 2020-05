Bromfietser gewond na aanrijding door vrachtwagen Jef Van Nooten

28 mei 2020

18u30 0

In de Vaartstraat in Balen is donderdagochtend kort voor 9 uur een bromfietser aangereden door een lichte vrachtwagen. De bromfietser, de 21-jarige P.B. uit Mol, liep lichte verwondingen op bij het ongeval.