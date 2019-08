Briljanten bruiloft voor Agnes en Louis Jef Van Nooten

19 augustus 2019

09u03 1

De gemeente Mol heeft er een briljanten echtpaar bij. Louis Van Decraen (84) en Agnes Hooyberghs (86) uit de Sint-Apollonialaan in Mol hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Louis was tijdens zijn loopbaan actief als schrijnwerker. Hij speelt graag accordeon en werkt in zijn moestuintje. Agnes werkte vroeger bij het SCK en deed het huishouden. Ze fietst graag. Het koppel kreeg vijf kinderen die op hun beurt voor heel wat kleinkinderen en achterkleinkinderen zorgden.