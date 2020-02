Brandweerzone Kempen kreeg al meer dan 150 oproepen te verwerken Jef Van Nooten

09 februari 2020

20u00 15 Mol Bij brandweerzone Kempen waren zondagavond rond 19.45 uur zo’n 150 oproepen voor stormschade binnen gelopen. De brandweerlieden rijden nog tot 1 uur rond om de interventies af te werken. Maandagochtend wordt er dan voort gewerkt.

De brandweerzone kreeg vooral oproepen voor gesneuvelde bomen en weggewaaide dakpannen. “Maar er waren ook een paar oproepen voor beschadigde gevels”, zegt Koen Bollen van brandweerzone Kempen. “In elke brandweerpost van onze zone is nog de hele zondagavond een ploeg paraat om uit te rukken. Maar na 1 uur ’s nachts bouwen we dat af. De meeste mensen slapen dan, en we willen onze eigen mensen niet in gevaar brengen door ze ’s nachts uit te sturen in een storm.”

Brandweerzone Kempen verwacht vooral maandagochtend een piek te krijgen van meldingen.