Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling aan Turnhoutsebaan Jef Van Nooten

28 oktober 2019

De brandweer in Mol is maandagavond rond 20.10 uur uitgerukt naar de Turnhoutsebaan in Mol. Bij een appartement boven een winkel kwam rook naar buiten. Even werd gevreesd dat er een brand woedde in het appartement, maar het bleek om rookontwikkeling te gaan als gevolg van een technisch defect aan een verwarmingsinstallatie. Niemand raakte gewond.