Brandweer rukt uit voor rokende auto na ongeval Jef Van Nooten

21 augustus 2020

15u22 3

Op de Turnhoutsebaan in Mol zijn vrijdag rond het middaguur twee auto’s op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar er ontstond wel even opschudding omdat één van de voertuigen hevig begon te roken. De brandweer werd er bij gehaald om even te blussen.