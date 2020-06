Brandweer redt drie jonge slechtvalken uit silo van Sibelco Jef Van Nooten

10 juni 2020

09u18 0 Mol Brandweermannen van brandweerzone Kempen hebben dinsdag drie slechtvalken gered uit een silo van Sibelco. De jonge roofvogels waren tijdens het vliegen in één van de silo’s terecht gekomen, maar werden gelukkig opgemerkt door een werknemer.

De drie jonge slechtvalken zijn geboren in een legkast die Sibelco jaren geleden aanbracht aan één van hun silo’s vlakbij Port Aventura.

Broedsel

“Tien jaar geleden plaatste Sibelco een broedkast voor de slechtvalk op één van hun silo’s gelegen aan de Kanaalplas nabij Port Aventura”, klinkt het bij de gemeente Mol. “Na jaren van geduld, was er nu eindelijk een broedsel van drie eieren. Hieruit kwamen drie prachtige jonge slechtvalken.”

Speelsheid

Maar dinsdag ging het mis. De drie jonge roofvogels belandden in de silo. “Hun onervarenheid en jonge speelsheid brachten hen spijtig genoeg onderaan in een lege zandsilo. Gelukkig werden ze al gauw door een medewerker van Sibelco opgemerkt en konden zij dankzij een interventie van Brandweer zone Kempen gered worden. De drie kornuiten vliegen nu in al hun schoonheid, samen met hun ouders, boven de schitterende natuur van de Molse Meren.”