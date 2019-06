Brandweer pompt water uit defecte plezierboot Wouter Demuynck

06 juni 2019

De brandweer van Mol moest donderdag in de vooravond uitrukken naar de Waterstraat voor een defecte boot. Een koppel uit Nederland was vanuit Lommel richting Mol aan het varen wanneer ze opeens merkten dat hun plezierboot water maakte. Daarop verwittigden ze de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse om water uit de boot te pompen, maar aangezien er nog wordt gezocht naar de oorzaak van het defect, bleef de brandweer pompen. Eens de oorzaak gevonden is, kan de boot hersteld worden.