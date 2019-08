Brandweer eert gestorven collega’s: Mols muziekkorps blaast mogelijk The Last Post op begrafenis Jef Van Nooten

12 augustus 2019

16u40 0 Mol De Kempense brandweerkorpsen hebben maandagmiddag om 14 uur een minuut stilte gehouden voor de twee brandweermannen die zondag om het leven kwamen bij de brand in Beringen. In Mol ging het herdenkingsmoment gepaard met The Last Post. “Ons muziekkorps zal mogelijk ook The Last Post blazen op de begrafenis van onze gestorven collega’s”, zegt Pieter Berghmans.

Net als in de rest van Vlaanderen organiseerden ook de Kempense brandweerkorpsen maandagmiddag om 14 uur een herdenkingsmoment na de dodelijke brand in Beringen. Bij die brand kwamen twee brandweermannen om het leven. Nog eens vier andere brandweerlui raakten gewond.

Zelf opgeroepen

De herdenking was voor iedere brandweerman een emotioneel moment, maar voor Pieter Berghmans (36) misschien nog net iets meer. Hij werd zondag na de dodelijke brand naar Begingen opgeroepen om bijstand te verlenen. “Het ziekenhuis in Mol heeft een PIT (een paramedisch interventieteam, red.). Die is 24/24 uur bemand door een brandweerman en een verpleegkundige. Nadat in Beringen het medisch interventieplan was afgekondigd, is onze PIT ter plaatse geroepen. We moesten er standby zijn om indien nodig nog de eerste hulp toe te dienen, maar echt in actie zijn we niet moeten komen”, zegtBerghmans.

Massaal naar begrafenis

In de brandweerkazerne in Mol ging het herdenkingsmoment gepaard met The Last Post. “In Mol hebben we nog een muziekkorps. We spellen effectief nog The Last Post op begrafenissen en dergelijke”, verklaart Berghmans. “Als het van ons afhangt, speelt ons muziekkorps ook The Last Post op de begrafenis van de twee overleden brandweermannen. Maar zekerheid daarover is er nog niet. Het hangt af van de goedkeuring van de nabestaanden. Onze zonecommandant staat daarvoor in contact met de zonecommandant van de zone Limburg. Maar hoe dan ook zullen veel manschappen vanuit Mol de begrafenis bijwonen.”

Berghmans werkt bij Fluvius. In zijn vrije tijd is hij vrijwillig brandweerman en ambulancier bij de brandweer in Mol. “We zijn allemaal erg aangeslagen door het overlijden van de twee brandweermannen. We vragen ons binnen het korps wel af waarom die jongens naar binnen zijn gegaan. Het was een leegstaand pand. Maar op dit moment kent niemand het volledige verhaal.”

Vaker een kus

Berghmans vermoedt dat alle brandweerkorpsen in het land gebrieft zullen worden over wat er juist is gebeurd, zodat ze er allemaal uit kunnen leren. “Want we horen wel eens verhalen uit de Verenigde Staten van brandweermannen die overlijden tijdens hun job. Maar nu komt het wel heel dichtbij. Dat hadden we nooit verwacht. Toch zal dit voorval me er niet van weerhouden om met hart en ziel mijn werk als vrijwillige brandweerman voort te zetten. Wellicht zullen we nog vaker dan anders een kus aan onze echtgenotes geven voordat we naar de kazerne vertrekken, want het kan altijd de laatste keer zijn.”