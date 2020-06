Brandweer blust brandje aan Reuselseweg... maar moet paar uur later terugkeren Jef Van Nooten

28 juni 2020

22u52 0 Mol De brandweer van Mol moest zondagnamiddag uitrukken naar een bos langs de Reuselseweg in Postel (Mol). Een stukje bos had er vuur gevat. Zondagavond flakkerde het vuur opnieuw op.

De brandweer had ‘s middags rond 14.30 uur een melding gekregen voor rook uit een bos. De melding kwam vanuit de Goorstraat, maar daar situeerde de brand zich niet. Het duurde een tijd voordat de brandweer de brand kon lokaliseren langs de Reuselseweg. De vlammen waren bovendien moeilijk te bereiken. De brandweer ging daarom met een speciaal voertuig ter plaatse. De brandweer moest urenlang blussen. Later op de avond volgde dan een nieuwe melding voor rookontwikkeling in een bos langs de Reuselseweg. Vermoedelijk is het vuur er opnieuw opgeflakkerd.