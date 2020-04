Brandweer bestrijdt bosbrand aan Bladelseweg Jef Van Nooten

21 april 2020

20u56 2

De aanhoudende droogte heeft de voorbije dagen al branden veroorzaakte in Kempense bosgebieden. Dinsdagmiddag was er een brand in een bos nabij de Bladelseweg in Mol-Postel, niet ver van de grens met Nederland. Het ging om een heropflakkering van een brand die er maandag al had gewoed. Ook in Meerhout was er maandag al een bosbrand.