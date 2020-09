Brandje bij 92-jarige bewoonster snel geblust dankzij alerte thuisverpleegster Jef Van Nooten

04 september 2020

13u52 0 Mol In de Milostraat in Mol-Millegem is vrijdagochtend een brandje uitgebroken in de woning van een 92-jarige vrouw. De dampkap in de keuken van de woning had er vuur gevat.

Op het moment dat de dampkap begon te roken, was een thuisverpleegster op bezoek bij de 92-jarige bewoonster. Zij kon meteen de brandweer verwittigen en de vrouw in veiligheid brengen. “Als de verpleegster niet aanwezig was geweest, was het brandje wellicht veel later opgemerkt en had dit anders kunnen aflopen”, klinkt het bij de brandweer.