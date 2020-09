Brand in kelder van centrum voor begeleid wonen Den Brand: elf bewoners geëvacueerd Wouter Demuynck

22 september 2020

10u40 3 Mol Dinsdagochtend rond 7 uur heeft het gebrand bij Den Brand, dat dag- en woonondersteuning biedt aan mensen met een mentale beperking. De Brand bevindt zich in de Spoorwegstraat in Mol. De elf bewoners zullen de komende twee dagen elders ondergebracht moeten worden, maar niemand raakte gewond.

De brand deed zich voor in de kelder van het gebouw. Hoe de brand ontstond is nog onduidelijk. De kelder liep brandschade op, in de woonruimtes is er heel wat rookschade. Al zeker twee dagen moeten de elf bewoners elders worden ondergebracht, die opvang is intussen al geregeld. De eerste uren na de brand werden ze opgevangen op het politiekantoor.

Vlotte evacuatie

“Al onze elf bewoners zijn helemaal ongedeerd en de brand was snel onder controle”, meldt Den Brand. “De evacuatie van de bewoners is vlot verlopen. Wel zullen ze een paar dagen elders laten slapen tot de rookgeur is verdwenen.”