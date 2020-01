Brand aan droogkast veroorzaakt veel rookontwikkeling in woning Wouter Demuynck

03 januari 2020

16u12 0

Vrijdagmiddag rond 12 uur heeft een brand voor veel rookontwikkeling gezorgd in een woning in Haag in Mol. De brand was ontstaan aan de droogkast in de wasplaats van de woning.

De brandschade bleef evenwel beperkt. Er vielen ook geen gewonden.