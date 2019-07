Bliksem slaat in op elektriciteitskast in woning: schade blijft beperkt Wouter Demuynck

12 juli 2019

17u07

Vrijdagvoormiddag heeft de bliksem ingeslagen in een elektriciteitskast van een woning in de Braambessenstraat in Mol. De elektriciteitskast, die in de kelder van de woning staat, heeft even gebrand en dat zorgde voor stevige rookontwikkeling. De schade bleef evenwel eerder beperkt.