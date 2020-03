Bibliotheek levert boeken aan huis Jef Van Nooten

27 maart 2020

13u33 1 Mol De bibliotheek in Mol gaat boeken aan huis leveren. “Met ‘Boek op je stoep’ verwennen we onze echte boekenwurmen én zorgen we voor verstrooiing voor wie uit voorzorg voor het coronavirus ‘in zijn kot’ blijft”, klinkt het.

De bibliotheek in Mol blijft gesloten tijdens de coronacrisis. Toch kunnen boekenwurmen blijven lezen. “Met het project ‘Boek op je stoep’ brengt de bibliotheek de boeken tot bij de mensen thuis”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Zo kunnen ze van een goed boek genieten terwijl ze in hun kot blijven.”

Geen contact

Via de website www.gemeentemol.be/boekopjestoep kan je boeken selecteren. Wie geen computer heeft, kan bellen naar 014/33.07.64. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het project. Zo moet je in Mol wonen en al lid zijn van de bibliotheek. “We proberen de boeken de werkdag na je bestelling af te leveren op voorwaarde dat je je bestelling doorgeeft voor 12.30 uur. We leveren niet tijdens het weekend”, besluit Caeyers. “Onze medewerkers blijven niet aan je deur wachten. Je hebt dus op geen enkel moment fysiek contact met hen. Ze nemen ook geen uitgeleende materialen mee. Die lever je bij het opengaan van de bib zelf in.”