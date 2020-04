Bezoek eens een virtuele expo: Jakob Smitsmuseum toont twintig belangrijkste werken Jef Van Nooten

09 april 2020

10u03 4 Mol Het Jakob Smitsmuseum in Mol start een virtuele presentatie van de 20 belangrijkste schilderijen uit het museum. “Tien weken lang wordt elke dinsdag en vrijdag een schilderij gepresenteerd.”

Vanaf vrijdag 10 april neemt het Jakob Smitsmuseum mensen mee op een virtueel bezoek doorheen de collectie. Het Jakob Smitsmuseum is fier op wat het in huis heeft. Maar hoe belangrijk of toonaangevend is de collectie van het museum eigenlijk? Welke zijn de topwerken? Om dit te weten te komen, startte het museumteam samen met een aantal Smitskenners vorig jaar met een waarderingstraject”, zegt schepen van Cultuur Hilde Valgaeren. “Op maat van het museum werd een waarderingskader opgesteld en elk schilderij werd gewikt en gewogen. Eén van de resultaten: een overzicht van de top 20 van belangrijkste schilderijen in het Jakob Smitsmuseum.”

Omdat het museum gesloten is door de coronacrisis, wordt deze top 20 virtueel aan het publiek getoond. “Tien weken lang wordt elke dinsdag en vrijdag één van de belangrijkste schilderijen uit het museum gepresenteerd. Volg het Jakob Smitsmuseum op Facebook en Instagram en geniet van uit je kot van deze prachtige toppers.”