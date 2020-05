Bewoonster betrapt inbrekers op heterdaad: “Alle kasten hadden ze open getrokken” Jef Van Nooten

29 mei 2020

13u26 0 Mol Een inbreker die verdacht wordt van vier woninginbraken en drie pogingen riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden. De man werd op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in Mol.

De Fransman M.J. stuurde zijn kat naar de rechtbank in Turnhout. Het openbaar ministerie vorderde bij verstek een gevangenisstraf van 40 maanden. De man wordt onder meer verdacht van een woninginbraak aan Grees in Balen en in de Sint-Apollonialaan in Mol, allebei eind juni 2018.

Camera

“Bij de inbraak in Balen werd een Ford Mondeo met Franse nummerplaat gezien door de bewegingscamera van een buurman. Op de camera waren twee inbrekers te zien”, zegt openbaar aanklager Inge Delissen. “Eén dag later was er de inbraak in Mol. De inbrekers werden betrapt toen de vrouw des huizes thuis kwam. Bij beide inbraken werden dezelfde DNA-sporen en handpalmsporen aangetroffen.”

Verkeerscontrole

Op basis van die sporen wordt M.J. ook verdacht van nog twee andere inbraken en drie inbraakpogingen. Hij kon eind juli 2018 worden opgepakt bij een verkeerscontrole in Frankrijk. Zijn nummerplaat stond op dat moment al geseind. Zijn handlanger kon nooit geïdentificeerd worden.

Kasten

De bewoners van het huis in Mol stelden zich burgerlijke partij. “Mijn vrouw heeft de inbrekers op heterdaad betrapt. Ze hadden de deur geforceerd en alle kasten open getrokken. Alle papier waren doorzocht. De iPad die ze in hun handen hadden, hebben ze door het schrikken achtergelaten.”

Vonnis op 26 juni.