Bewoners wzc Ten Hove smullen van gratis smoutebollen Jef Van Nooten

07 juni 2020

21u13 0 Mol De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Ten Hove in Mol werden zondagnamiddag getrakteerd op smoutebollen. De lekkernij was een traktatie van Oud-Turnhouts Gebak.

Eerder ging Oud-Turnhouts Gebak al langs bij de woonzorgcentra Witte Meren en Hemelrijk. Zondagnamiddag was wzc Ten Hove aan de beurt. “Het animatieteam van woonzorgcentrum Ten Hove maakte van deze gelegenheid gebruik om er een heus feest van te maken”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Aangepaste kledij, aankleding én muziek zorgden voor een ontspannen sfeer op de verschillende terrassen en in de leefgroepen. Voor de bewoners die al weken in quarantaine doorbrengen en het personeel dat zich ook in moeilijke tijden met veel enthousiasme bleef inzetten, was deze traktatie een ware opkikker.”