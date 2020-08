Bewoners Ten Hove testen negatief bij preventieve coronatest: wel één extra medewerkster besmet Jef Van Nooten

23 augustus 2020

09u42 0 Mol Opluchting in woonzorgcentrum Ten Hove. De 30 bewoners van de afdeling Groene Oase hebben allemaal negatief getest op corona. Ze werden preventief getest nadat één van de medewerkers besmet bleek te zijn met covid-19.

Woonzorgcentrum Ten Hove organiseerde donderdag in totaal 91 preventieve coronatesten, zowel bij medewerkers al bij bewoners van de afdeling Groene Oase. Aanleiding: eerder die week testte één van de medewerkers van deze afdeling positief.

Medewerkster

“Zaterdag ontvingen we de testresultaten. Van de bewoners testte niemand positief. Alle familieleden werden telefonisch op de hoogte gebracht”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Eén medewerkster testte evenwel positief. Zij had geen ziektesymptomen, maar was blijkbaar toch besmet. De betrokken medewerkster ging - conform de richtlijnen - meteen na de kennisname van de testresultaten in thuisquarantaine. Deze medewerkster - eveneens van afdeling Groene Oase - raakte vrijwel zeker niet besmet door contact met de eerder besmette collega, aangezien zij de afgelopen weken nooit op hetzelfde moment werkten.”