Bewoners rusthuis geëvacueerd door ammoniakgeur

13 februari 2020

10u59 0 Mol De bewoners van de eerste verdieping van woonzorgcentrum Hemelrijck aan Kruisven in Mol moesten donderdagochtend rond 6.30 uur geëvacueerd te worden.

De evacuatie kwam er nadat er een ammoniakgeur was vastgesteld. De bewoners van de eerste verdieping werden tijdelijk ondergebracht in de cafetaria van het rusthuis. De brandweer ging ter plaatse om metingen te doen. Uit dat onderzoek bleek dat de ammoniakgeur afkomstig was van een lekkende koelkast in één van de kamers. De brandweer verwijderde de koelkast en verluchtte de verdieping. Na afloop konden de bewoners terugkeren naar hun kamers.