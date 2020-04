Bewoners Akkerstraat houden vol: elke avond applaus voor de sector Jef Van Nooten

07 april 2020

09u07 0 Mol De bewoners van de Akkerstraat en Groot Kapellen in Mol zijn volhouders. Iedere avond klokslag 20 uur trekken ze de straat op voor een applaus om alle mensen uit de zorgsector een hard onder de riem te steken.

In de tweede helft van maart werd het in meerdere straten gedaan. Maar veel straten hebben intussen afgehaakt. Hier en daar blijven bewoners applaudisseren, maar de Akkerstraat en Groot Kapellen zijn toch wel uitzonderingen. De bewoners blijven daar massaal naar buiten komen voor een applaus.

Zeventien

“Applaudisseren en bellen zo hard je kan en er zijn ook een paar vrouwen die dagelijks mondmaskers maken”, zegt bewoner Yvo Geerts. Hij vroeg zich op een bepaald moment af waarom de Akkerstraat zo bezorgd is met de zorgsector. Toen hij begon te tellen, bleek dat de meeste gezinnen een link hebben met de zorgsector. “Drie bewoners genieten van hun welverdiend pensioen na een loopbaan in de zorgsector, één persoon zat jaren in de zorg maar heeft nu een andere baan, twaalf personen hebben er dagelijks mee te maken, en één persoon doet de dagelijkse zorg voor een hulpbehoevende ouder. Dat zijn zeventien personen op twintig woningen.”