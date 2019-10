Betrapte inbreker laat handtas achter Jef Van Nooten

09 oktober 2019

10u20 0

Aan Grasdorp in Mol heeft woensdagochtend rond 5.20 uur een inbraak plaatsgevonden in een woning. De dader drong het huis binnen via de garage. De bewoner werd wellicht gewekt door lawaai. De inbreker maakte zich uit de voeten toen hij besefte dat hij was betrapt. De dader kon een handtas buit maken bij de inbraak. Die werd later in de buurt van de woning terug gevonden. Het geld was wel uit de handtas verdwenen.