Bestuurder zwaargewond na ongeval op Postel

11 september 2019

Een bestuurder van een personenwagen is woensdagavond even voor 21 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Hoge Schouw en Postel. De bestuurder van de wagen, met een beperking tot 45 kilometer per uur, reed achteraan in op een wagen die gestopt was om af te draaien richting Hoge Schouw. De brandweer moest het slachtoffer uit de wagen bevrijden. De rijbaan was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.