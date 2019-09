Bestuurder gewond op kruispunt Zuiderring Jef Van Nooten

03 september 2019

12u05 3

Op het kruispunt van de Molderdijk met de Zuiderring in Mol zijn maandagnamiddag rond 15 uur twee auto’s op elkaar gebotst. In één van de wagens raakte bestuurder S.F. (66) uit Mol lichtgewond. Hij is naar het ziekenhuis in Mol gebracht.