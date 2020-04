Bestuurder gewond na klap tegen boom Jef Van Nooten

07 april 2020

15u55 3

Aan Postel in Mol is dinsdagvoormiddag een bestuurder gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een 35-jarige automobilist verloor er om onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn wagen. De auto belandde tegen een boom naast de weg. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.