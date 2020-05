Bestuurder (39) sterft nadat hij boom naast gewestweg frontaal raakt Jef Van Nooten

01 mei 2020

10u09 0 Mol Op de Kiezelweg in Mol is vrijdagochtend een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 39-jarige man van Mol-Rauw raakte er met zijn auto van de weg af en botste tegen een boom.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 7.20 uur aan de Kiezelweg. “Een auto die in de richting van Mol reed, is voor het kruispunt aan Sunparks aan de rechterkant tegen een boom gereden”, vertelt politiecommissaris Robert Lehaen, van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “Een verpleegster van het Wit-Gele Kruis die daar passeerde, heeft de auto zien staan toen het ongeval net gebeurd was. De hulpdiensten hebben de man nog uit zijn auto gehaald, maar hij is ter plaatse overleden.”

Het labo van het parket ging ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.