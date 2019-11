Begraafplaats Kruisven kruigt overdekte ruimte: “Beschut tegen regen en wind afscheid nemen” Jef Van Nooten

08u05 1 Mol Op de begraafplaats Kruisven in Mol wordt eerstdaags gestart met de bouw van een overdekte afscheidsruimte. “Mensen kunnen er beschut tegen regen en wind afscheid nemen van een dierbare”, zegt schepen Frederik Loy.

De bouw van een overdekte afscheidsruimte op de begraafplaats Kruisven start vanaf 12 november met het rooien van een aantal bomen op de plaats waar de afscheidsruimte komt. “Vanaf 25 november begint een aannemer dan met de bouw van de afscheidsruimte. De begraafplaats blijft steeds toegankelijk, al kunnen de werken mogelijk voor wat hinder zorgen”, zegt schepen van Begraafplaatsen Frederik Loy. “Bij begrafenisplechtigheden zorgt de afscheidsruimte ervoor dat mensen beschut tegen regen en wind, ingetogen afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Het bestaande gebouw blijft staan en krijgt een opknapbeurt.”

Model

Ook op de begraafplaatsen van Achterbos, Donk, Sluis, Ginderbuiten, Gompel, Millegem, Ezaart en Rauw werden eerder al overdekte afscheidsruimtes gebouwd. “Omdat Kruisven de centrale en grootste begraafplaats is, koos het gemeentebestuur hier voor een ander model. In de toekomst komt ook de begraafplaats van Wezel nog aan de beurt. Mogelijk krijgt de begraafplaats van Postel geen afscheidsruimte omdat deze te klein is.