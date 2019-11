Basisschool Klimop kleurt helemaal rood Jef Van Nooten

29 november 2019

De gemeentelijke basisschool Klimop aan Ginderbuiten in Mol kleurde vrijdag volledig rood. Naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag trokken alle leerlingen en leerkrachten een rode outfit aan. Om geld in te zamelen voor de Rode Neuzen Dag organiseerde de school vorige week vrijdag al een markt. Daar werden knutselwerkjes en lekkernijen verkocht die voordien door de klassen gemaakt waren. Alle acties samen brachten 1.145 euro op in basisschool Klimop.